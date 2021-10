No der Pandemie-bedéngter Ofso zejoert vum Stater Chrëschtmaart kann dëst Joer nees Enn vum Joer an der Stad geuucht ginn.

RTL-Informatiounen no wäerten nämlech fir d'Adventszäit Chrëschtmäert op 3 verschiddene Plazen an der Stad organiséiert ginn.

Eisen Sourcen no ginn d'Chaleten vun de Forainen um Knuedler, bei der Gëlle Fra an op der Paräisser Plaz opgebaut fir Kaddo -Artikelen an Iessen an Drénken ze verkafen.

Op der Kinnekswiss gëtt iwwerdeem eng Äispist amenagéiert.

D'Stater Wantermäert dauere 6 Wochen: Ouverture op allen 3 Plazen ass den 19. November - Clôture dann den 2. Januar.