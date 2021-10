An der Rue de Steinfort zu Äischen ass kuerz no Mëtternuecht de Mëttwoch ee Chauffeur mat sengem Won géint ee Gebai gerannt.

Den Auto huet sech dobäi eng Rei Meter an d'Entrée vun engem Geschäft gebuert. Den Automobilist koum mat liichte Blessuren nees hannert dem Stéier ervir a gouf op der Plaz versuergt.

Um Gebai an um Auto ass héije Schued entstanen. En Drogeschnelltest ass positiv verlaf, et gouf eng weider klinesch Analyse ugeuerdent. Am Auto hunn d'Beamten eng Titche Marihuana fonnt.

Bei enger Iwwerpréiwung vun de Personalie vum Mann hunn d'Poliziste festgestallt, datt him de Fürerschäi schonn - zumindest administrativ - entzu gi war. D'Beamten hunn dat dunn och a Realitéit nogeholl. Et gouf ee Protokoll erstallt.

Ëm kuerz no 20 Auer gouf den Dënschdeg zu Nidderaanwen ausserdeem nach ee Chauffeur wéinst senger opfälleger Fuerweis gemellt. Den Automobilist huet missten een Alkoholtest maachen, deen du positiv ausgefall ass. Virun engem Mount war eréischt ee Fuerverbuet géint de Mann ausgeschwat ginn. De Parquet gouf informéiert an huet d'Saisie vum Auto ugeuerdent.

Den Dënschdeg de Moien konnt d'Police am Garer Quartier ee presuméierten Drogendealer bei der Dot erwëschen. De Verkeefer hat aacht Kokainkugele bei sech, de Keefer eng. De presuméierten Dealer gouf op Uerder vum Parquet festgeholl. Nodeems hien der Untersuchungsriichterin virgefouert gouf, gouf ee Mandat d'Arrêt géint hien ausgeschwat an hie koum an Untersuchungshaft.