Dëse Sonndeg ass et dann och déi 12. Kéier, dass dëse Weltdag vun der Organspend vu Luxembourg-Transplant organiséiert gëtt. Vu moies 10.00 bis owes 18.25 Auer gëtt dofir an der Mamer Gemenge, 1, place de l'indépendance, am Kader vun engem Spinning-Marathon an d'Pedalle gedréckt.

Communiqué de presse: Journée mondiale du don d’organes - 17 octobre 2021

Vu le besoin croissant en organes et la réduction du nombre de donneurs, il est important de rappeler à tous l’importance du don d’organes pour sauver des vies !

Le 17 octobre 2021, à l’occasion de la journée mondiale du don d’organes, Luxembourg Transplant, l’organisme officiel de gestion des dons et transplantations du Luxembourg, organise sa 12e édition du désormais traditionnel « Spinning Marathon » pour sensibiliser au don d’organes. En raison des incertitudes liées à l’évolution de la pandémie du Covid-19, il a été décidé d’organiser cette manifestation selon le modèle « hybride » sous couvert du régime « CovidCheck ». À partir de 10h15 et jusqu’à 18h30, une soixantaine de supporters du don d’organes, répartis en 5 groupes, défileront dans la salle des fêtes de la Mairie de Mamer où 24 vélos seront à leur disposition. Les séances d’une durée de 1h30 chacune seront transmises en direct sur www.rtl.lu afin de permettre à tout le monde d’y participer ! Par ailleurs, tout un chacun est invité à se joindre à cette action à partir de son domicile en téléchargeant des vidéos de son propre « spinning » à l’adresse suivante : upload@media4all.lu (idéalement via wetransfer.com ou filemail.com) pour qu’ils soient intégrés au streaming.

Nous remercions le Ministère de la Santé, l’administration communale de Mamer et RTL, ainsi que tous nos sponsors pour leur soutien à cette journée !

Pour l’année 2022, il est prévu d’organiser l’évènement dans sa forme traditionnelle avec plus de 1000 participants sur site !

Mondialement, l’année 2020, était une année marquée par une forte réduction des dons et des transplantations d’organe, liée aux incertitudes de la Covid-19. Le Luxembourg n’y a pas échappé avec seulement 3 prélèvements multi-organes (2017 : 9 dons, 2018 : 7 dons, 2019 : 5 dons). Cependant, 13 organes en provenance du Luxembourg ont pu être transplantés avec succès par les centres du réseau EUROTRANSPLANT (réseau européen de gestion des prélèvements et transplantation d’organes). 81 patients étaient inscrits (+16 par rapport à 2019) sur notre une liste de pré-greffe en attente d’une transplantation dans un centre étranger. 20 nouveaux patients ont été inscrits sur la liste en cours d’année et 1 patient inscrit sur la liste est décédé en 2020. En 2020, 13 résidents ont été transplantés dans des centres étrangers.

Adresse de l’évènement :

Administration communale de Mamer, 1 place de l’indépendance, L-8252 Mamer

Début 10h15, fin 18h25

Contact Luxembourg Transplant : +352 621 156 889 ; luxtransplant@gmail.com

A propos de Luxembourg Transplant a.s.b.l.

Fondé en 1983, Luxembourg Transplant est l'organisme officiel agréé par le ministère de la santé luxembourgeois en charge du don d'organes et de la transplantation au Luxembourg. Luxembourg Transplant est affilié à Eurotransplant, l'organisme européen de gestion des dons et transplantations d'organes. 3 coordinateurs de transplantation gèrent les missions afférentes au don d'organes et assurent une garde 24h/24h. Pour de plus amples informations veuillez consulter le site www.luxtransplant.lu.

