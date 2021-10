D'Verwaltungsgeriicht muss iwwert e Recours en annulation tranchéieren, dee géint zwee Courriere vun der Inneministesch deposéiert gouf.

Parallel gouf och e Recours deposéiert géint d'Decisioune vun der Stater Gemeng, fir iwwerhaapt d'Kontrakter mat de private Security-Firmen ofzeschléissen.

D'Ministesch Taina Bofferding waart also of, bis datt d'Verwaltungsgeriicht en Urteel geholl huet, ier si eppes zu der Legalitéit vun den Decisioune vun der Stater Gemeng an de Kontrakter ka soen.

Hannergrond vun der parlamentarescher Fro vum Piraten-Deputéierte Marc Goergen war en Tëschefall mat engem Hond vun engem Security-Beamte virun engem Mount op der Gare, grad wéi e Bréif vun de Stater Oppositiounsparteien.