Zu Gaasperech hat en Appartement an der Rue René Weimerskirch gebrannt. Hei waren d'Rettungsdéngschter aus der Stad a vun Hesper am Asaz.

Zu Déifferdeng an der Rue Dicks-Lentz gouf et dann e klengt Feier, wat op e Feeler am Elektreschen zeréckzeféieren wier. Hei war de SaDiff am Asaz. A béide Fäll blouf et beim Materialschued.