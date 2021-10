Déi klammend Energiepräisser beschäftegen net just de Lëtzebuerger Konsumenteschutz, mee och d'EU.

Nodeems d'Präisser vu Gas, Stroum a Bensin déi lescht Woche massiv geklomme sinn, huet d'EU-Kommissioun elo eng Rei Mesurë presentéiert, fir d'Auswierkunge vun där Präis-Hausse ofzefiederen. Dozou gehéieren zum Beispill Steiererliichterungen a Subventioune fir kleng Entreprisen.

Haaptgrond fir d'Präishausse ass déi wirtschaftlech Relance no der akuter Corona-Kris. Déi staark Demande dreift d'Präisser vum Pëtrol a vum Gas an d'Luucht. D'EU-Kommissioun huet dann elo och wëlles ze kucken, ob et géif Sënn erginn, als EU zesumme Gas anzekafen.

De Konsumenteschutz fuerdert Hëllefen an ee Präisstopp



Iwwerdeems huet de Lëtzebuerger Konsumenteschutz (ULC) an engem Communiqué den Donneschdeg de Moien eng Deckelung vun den Energiepräisser gefuerdert, fir der Deierecht entgéint ze wierken. D'Handelspräisser fir den Naturgas wieren zanter Ufank des Jores ëm 300 Prozent erop gaangen.

Och wann d'Hausse zu Lëtzebuerg wéinst laangfristegen Akeef just bei 60 Prozent géing leien, wieren nach méi héich Präisser net ze evitéieren, wann sech d'Situatioun um internationale Marché net géing entspaanten. Och bei de klammende Bensinns- an Dieselspräisser wieren an der nächster Zäit net mat Erliichterungen ze rechnen.

Mat de klammenden Energiepräisser géinge virun allem finanziell schwaach Haushälter riskéieren, d'Rechnungen net méi, oder just nach schwéier, bezuelen ze kënnen. Déi betraffe Famillje misste vum Staat mat Energiebäihëllefen ënnerstëtzt ginn. Ausserdeem misst d'Regierung e Präisstopp a Betruecht zeien.