E positiven Effekt op déi sozial Kohesioun hat se allerdéngs och net. Dat geet aus dem Rapport vun enger Etüd vum Statec ervir.

Et ass e positiven Message, dass d‘Hëllefe vum Staat gewierkt hunn, esou den Direkter vum Statec Serge Allegrezza. Och wann d‘Ongläichheete beim Revenu vun de Leit also net changéiert hunn, esou ginn et awer aner Indicateuren, déi däitlech maachen, dass et sozial Problemer am Land ginn.

Ee Véierel vun de Leit huet uginn, finanziell Suergen ze hunn. Een Drëttel vun de Stéit stinn ënner Drock, fir hire Logement ze bezuelen. 5,6 Prozent vun de Stéit kënnen de Statistiken no als wierklech aarm consideréiert ginn, well se keen gudde Revenu, wéineg Kafkraaft a keng Reserven hunn. Virun allem déi elengerzéiend Persounen, déi 3 bis 4 Prozent vun de Stéit ausmaachen, hu finanziell Problemer. Den allgemengen Chômagetaux geet erof. D‘Laangzäitaarbechtslosegkeet klëmmt awer virun allem bei de Fraen an de Persoune mat Diplom.