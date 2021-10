De Premier huet den Donneschdeg an der Chamber erkläert, säi Persouneschutz hätt misse verstäerkt ginn.

Zanter der Presentatioun vum neie Covid-Gesetz d’lescht Woch hätt hien Doudesmenace kritt a säi perséinleche Schutz duerch d’Police misse verstäerken. Dat huet de Premierminister Xavier Bettel den Donneschdegmëtteg a senger Ried an der Chamber duerchblécke gelooss.

De Premier Xavier Bettel zu den Doudesmenacen

"Dat wat mer d'lescht Woch proposéiert hunn, c'est pas de gaieté de coeur. An ech wënsche kengem et, an ech sinn iwwerzeegt, dass och vill vun iech déi lescht Deeg Message kritt hunn, déi eis net vill Guddes wënschen. Dowéinst, wann ee vu Libertéit schwätzt, ech sinn total fir Libertéit, mee et muss ee just och oppassen, wéi een Toun ee kritt."

"Wann ech Doudesmenace kréien an ech muss d'Police renforcéiert kréien, well ee mer seet, e géif mech ëmbréngen oder nach eng Kugel an eng Waff sicht. Je vous passe les plus désagréables vun deene Saachen, déi ech déi lescht Deeg kritt hunn. Da soll ee just wëssen, dass déi Leit mir soen, haalt dach op mat deenen Impfungen, mir hunn es genuch gehéiert, mir wëllen näischt méi doriwwer héieren."



De generelle CovidCheck-Regime wier keng Impfflicht, sou nach de Premierminister. Jiddereen hätt d'Méiglechkeet, sech gratis impfen ze loossen an et géing een och elo scho gesinn, datt déi lescht zwee Deeg bal duebel sou vill Leit sech impfe gelooss hätten, wéi déi Woch virdrun.