Nächste Méindeg gëtt an der Chamber dat neit Covid-Gesetz gestëmmt mat engem méi strenge CovidCheck.

En Donneschdeg de Moien huet sech déi parlamentaresch Santéskommissioun mam Text beschäftegt. Betriber an Administratioune kënne jo an Zukunft de CovidCheck aféieren, dat heescht et muss een noweisen, ob ee geimpft, geheelt oder getest ass. De Staatsrot hat proposéiert, datt a Betriber oder Verwaltungen just d’Leit, déi do schaffen, de CovidCheck misste maachen. Déi Deputéiert gesinn dat awer anescht, an engem Betrib, dee sech fir de CovidCheck decidéiert, missten och Visiteuren oder Invitéeë sech un déi Reegelen halen.

Fir Persounen, déi nach net komplett geimpft sinn, awer schonn déi 1. Dosis hunn, soll et och Bonge ginn, fir sech testen ze loossen. D’selwecht fir d’Leit, déi sech aus gesondheetleche Grënn net kënnen impfe loossen. Ronn 30 Persoune wäre concernéiert.

An Zukunft sollen och méi Impfcertificaten aus dem Ausland hei am Land acceptéiert ginn: all d’Vaccinen, déi vun der Weltgesondheetsorganisatioun unerkannt sinn.

Den LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo ass nees Rapporter vum Covid-Gesetz. Den Debat an de Vott iwwert den neien Text sinn e Méindeg um néng Auer. Dat neit Gesetz gëllt vum nächsten Dënschdeg un. De méi strenge CovidCheck am Horeca-Beräich, dee keng Schnelltester op der Plaz méi erlaabt, ass vum 1. November un.

Schnelltester si mam neie Gesetz just nach an der Schoul, an den Altersheemer an an de Spideeler erlaabt. An de Restauranten a Caféen just nach bis den 31. Oktober. E PCR-Test oder e zertifiéierte Schnelltest muss ee selwer bezuelen.