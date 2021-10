En Donneschdeg sinn d'Debatten an der Chamber iwwert d'Ried zur Lag vun der Natioun weidergaangen.

Suite Debatten an der Chamber / Reportage Monica Camposeo

Et wier vill ugekënnegt ginn, fir de Logementsprobleem an de Grëff ze kréien. Ma dem Gilles Roth no géing een net déi néideg Urgence gesinn. Den CSV-Deputéierte stéiert sech un den zwou Steieren, déi an der Ried zur Lag vun der Natioun annoncéiert goufen: D'Grondsteier an d'Spekulatiounssteier:

"Als Buergermeeschter wéisst hien, dass eng Grondsteier géint d’Logementsproblematik näischt géing bréngen. Et wier just eng Méiglechkeet, fir eng gerecht Besteierung vun de Leit."

D'CSV steet hannert enger Spekulatiounssteier, mä den Term misst nach méi genee definéiert ginn. Eng Tax op eidel stoend Logementer wier déi eng Saach, eng Steier op d'Spekulatioun, also op d'Plus-value, wier déi aner.

Den Yves Cruchten, LSAP, huet dann an der Chamber d'Wuert ergraff, fir op d'Situatioun vun e Mëttwoch ze reagéieren, wéi vun Drock op net-geimpfte Leit an Net-Respekt vun anere Meenunge rieds goung.

Vill Deputéierten hätten an de leschten Deeg eng ganz Partie Bréiwer an E-Maile kritt, vu Leit, déi sech géint dat neit, méi restriktiivt Covid-Gesetz ausgeschwat hunn. Dozou sot de Partei-President vun der LSAP:

"All d’Meenunge géinge gehéiert ginn, och wann den Yves Cruchten mat där enger oder anerer net averstane wier. Déi verschidde Meenunge missten ofgewie ginn, wann dann all Deputéierte seng Stëmm ofgëtt."

De CovidCheck op der Aarbecht an d'Probleemer, déi dës Mesure mat sech bréngt, gouf och vum CSV-Deputéierte Marc Spautz ugeschwat. D'Kritik aus engem Communiqué vun de Gewerkschaften, dass net mat hinne geschwat gi wier, huet den Aarbechtsminister Dan Kersch awer direkt dementéiert.

Donieft huet de Marc Spautz och ugemierkt, dass nach verschidde Saachen onkloer sinn. Wéi d'Recht op Deelzäitaarbecht. Dacks hätten d'Leit nämlech, wa si erëm Vollzäit wëlle schaffen, de Probleem, dass de Patron dat net méi ubidde kéint.

"Wa vun engem Recht op Deelzäitaarbecht geschwat gëtt, sollt och e Recht fir de Retour an eng Vollzäit-Plaz virgesi ginn. Virun allem, wa sech Familiär Situatiounen änneren, géing et Leit ginn, déi dann erëm Vollzäit wëllen oder musse schaffen."

Hei misst een d'Gesetz dann nach ofwaarden, fir ze gesinn, ob d'Recht vum Retour och virgesinn ass.