Am Kader vum internationalen Dag vum wäisse Bengel hu mir mat engem jonke Meedche geschwat, dat eis vu sengem Alldag erzielt.

De 15. Oktober ass d'Journée internationale de la Canne Blanche. Gläichzäiteg leeft d'Campagne "Gesäis de mech?" vum Centre pour le développement des compétences relatives à la vue hei zu Lëtzebuerg. Si wëlle virun allem d'Leit informéieren, wat déijéineg, déi näischt gesinn, brauchen, fir dass se besser am Liewen eens ginn. Den CDV gräift dëse Leit ënnert d'Äerm, si bidden deene Blanne Geschier un, eng pedagogesch Ënnerstëtzung, eng perséinlech Betreiung, esou ewéi och e Suivi un.

Alldeeglech Aufgaben als Challenge

D'Noémie huet eng Séi-Schwächt an huet mat Saachen am Alldag ze kämpfen, déi onser een als normal empfënnt. Ënnerstëtzt gëtt hatt vu sengem ganzen Entourage.

De Wecker schellt beim Noémie um 6:30 Auer. Kuerz no 7 Auer kënnt de Bus hatt sichen, ma bis dohinner heescht et sech awer nach fäerdeg maachen an dat ass fir d'Noémie schonn heiansdo eng Erausfuerderung. Wat mir als normal empfannen, ass fir hatt en Challenge.

Fir seng Eltere war et ufanks net einfach, als Mamm vu 4 Kanner ass fir d'Anna deemools eng Welt zesumme gebrach. Alles huet sech drastesch geännert. Doheem ass d'Noémie gewinnt, sech ouni säi Blannebengel ze beweegen. Dobaussen net. Ma an der Kiche waarden déi nächst Challengen op hatt an do hëlleft him och elo schonn deen een oder aneren High-tech-Gadget. En Apparat, dee piipst, wann d'Taass voll ass zum Beispill.

Seng Elteren a seng Geschwëster ënnerstëtzen d'Noémie, wou et nëmme geet, an awer ass hatt heiansdo genervt duerch seng Séi-Behënnerung, well et ebe bei verschiddene Saachen op anerer ugewisen ass.

D'Noémie war net ëmmer blann, ganz blann ass et awer och net. Et ass net alles däischter bei him. Fir een, dee gesäit, ass et schwéier dat nozevollzéien. Hatt gesäit Schieter, och wann ee virun him steet, mä keng Detailer. De Bus ass mëttlerweil ukomm, hei gëtt d'Noémie eleng an engem Minibus an d'Schoul gefouert. Ee Service vu villen, déi een ugebueden kritt.

An dann ass et dem Noémie wichteg, dass hatt eleng an autonom a säi Klassesall geet. Hatt probéiert esou gutt ewéi et geet, alles eleng ze maachen. An der Klass gëtt hatt acceptéiert, duerch e spezielle Computer, dee mat Brailleschrëft ekipéiert ass, muss d'Noémie alles matschreiwen, respektiv kann hatt seng Bicher hei mat de Fangere liesen. Och d'Proffen am Dikrecher Lycée Classique sinn der Meenung, dass hatt sech gutt integréiert huet an dass d'Noémie op schouleschem Niveau keng gréisser Nodeeler huet.

D'Noémie léisst sech einfach net kleng kréien a kämpft sech duerch den Alldag. Verschidden Deeg sinn heiansdo méi, heiansdo manner komplizéiert.