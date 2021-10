Mat bis zu 4.000 Appeller den Dag war d'Covid-Helpline iwwerlaascht an an den Impfzentere ware bal duebel souvill Leit, fir sech spontan impfen ze loossen.

600 Persounen e Méindeg, 560 en Dënschdeg, dat huet deelweis zu längere Waardezäite gefouert. Dofir recommandéiert den Haut Commissaire à la Protection Nationale, de Luc Feller, de Leit, iwwer impfen.lu e Rendez-vous ze huelen. Bei der Covid-Helpline iwwerdeems hätt ee sech elo anescht opgestallt, esou datt d’Appeller méi séier kéinte geholl ginn.

Impf-Rappel fir Johnson

Leit, déi mat Johnson geimpft goufen, kéinten eventuell geschwënn eng Booster-Impfung kréien. Dat sot den Direkter vun der Santé. Den Avis vum zoustännege Conseil gëtt an den nächsten Deeg erwaart. Eng systematesch 3. Impfung fir Leit iwwer 18 Joer ass nach net virgesinn. Dat wier den Ament nach net indiquéiert. Ausserdeem sollen an den nächste Méint sougenannte Variante-Vaccinen op de Maart kommen, déi besser schützen.

Kommunikatioun vun Zuele verbesseren

D’Kommunikatioun vun den Neiinfektioune misst verbessert ginn, esou den Dr Jean-Claude Schmit.

Aus dem Covid-Réckbléck vu leschter Woch geet jo ervir, datt vu 675 Neiinfizéierten 311 Persounen - also 46 Prozent - e komplett Impfschema haten. Zuelen, déi awer nëmmen en Deel vun der Wourecht weisen. Engersäits hätte mer niddreg Zuelen, do géifen e puer Infizéierter méi oder manner direkt an d’Prozenter schloen. Besser wier et beispillsweis d’Inzidenz bei Geimpften an Net-Geimpften ze rechnen.

Mir hunn den Exercice gemaach*

Op de leschte Freideg gekuckt, waren eng 409.576 Persoune geimpft. Am Laf vun der Woch hu sech der 311 ugestach. Bei de Geimpften ass dat eng Inzidenz vu 76 Persounen op 100.000.

Vun den 225.154 Leit, déi net geimpft waren, hate sech der 364 mam Covid ugestach. Mécht eng Inzidenz vun 161 op 100.000 Leit. Also gutt duebel esou vill.

Mécht een de selwechten Exercice mat den Hospitalisatiounszuele vu leschter Woch, 7 geimpfte Patienten: Inzidenz 1,7/100.000. 13 net-geimpfte Patienten: Inzidenz 5,7/100.000.

De Risk fir e schwéiere Verlaf wier de Lëtzebuerger Statistiken no aktuell gutt 3 Mol méi héich. Wéinst den niddregen Zuele schloen hei allerdéngs scho kleng Schwankunge vun 1-2 Patiente méi oder manner an d’Gewiicht.

Et dierf ee gespaant drop sinn, wéi d’Santé dës Zuelen an Zukunft kommunikéiert. Schliisslech droe se och dozou bäi, eng Persoun, déi nach zéckt, fir sech géint de Covid impfen ze loossen, ze iwwerzeegen oder eben och net.

*Dat ass just eng Manéier, d'Zuelen ze verschaffen.