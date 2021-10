D’Regierung huet Amendementer zu den neie Covid-Reegelen op dësem Freideg de Moien nogereecht.

Déi ëmstridden Dispositioun, déi virgesäit, datt Betriber an Administratiounen de CovidCheck-Regime kënnen aféieren, bleift. Allerdéngs gouf de Saz gestrach, deen d’Aarbechter forcéiert, e CovidCheck-Certificat ze weisen.

D’Regierung reagéiert esou op d’Remarke vum Staatsrot, deen eng Rei Froen iwwert d’Applikatioun vum CovidCheck op der Aarbecht opgeworf hat. Wéi de Rapporter vum Gesetz Mars Di Bartolomeo RTL erkläert huet, géing den Aarbechter no den Amendementer ënnert de normale Regime vum CovidCheck falen.

D‘Gewerkschaften OGBL, LCGB a CGFP haten de Mëttwoch de fakultative CovidCheck op der Aarbecht verworf, well et u prakteschen Detailer géing feelen: ënnert anerem d’Flicht, d’Personaldelegatioun z’informéieren, de Respekt vun de privaten Donnéeën, d’eventuell Sanktioune géing Employéen an d’Recht op gratis Tester.

Genee ewéi si huet och déi consultativ Mënscherechtskommissioun kritiséiert, datt mat der Erweiderung vum CovidCheck d’Gesellschaft géing weider gespléckt ginn. De Collège Médical par contre huet d’Erweiderung vum CovidCheck begréisst.

Zanter der Annonce vun der Regierung ass d’Zuel vun Impfungen och nees méi an d’Luucht gaangen. D’Regierung ëmfänkt d’Gewerkschaften de Freideg de Mëtteg um 12 Auer nom Conseil de gouvernement zu Senneng. Déi nei Covid-Reegele mussen an der Nuecht vun e Méindeg op en Dënschden a Kraaft trieden, well déi aktuell dann oflafen. Vun dann u wier de CovidCheck fir all Aktivitéiten, déi banne sinn, obligatoresch. Op der Aarbecht just, wann de Patron et esou wëll.

De CovidCheck kritt een, wann een zanter manner ewéi sechs Méint vum Covid geheelt ass, ganz geimpft ass oder e negativen Test gemaach huet. Bei PCR-Tester gëllt de CovidCheck 72 Stonnen nom Test a bei engem Schnelltest sinn et 48 Stonnen.