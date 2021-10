Nom RTL-Gespréich mam verurteelte Mäerder, deen a Spuenien op fräiem Fouss lieft, hëlt um Freideg d'Procureur général Martine Solovieff Stellung.

Situatioun a Spuenien

A Spuenien ass nach keng definitiv juristesch Decisioun gefall.

Do geet et momentan ëm Kompetenze vun de Geriichter, wou tëschent dem Zentral-Geriicht vu Madrid an der Cours d’Assise vun de Mineuren, de Ball hin an hier geschoss gëtt, fir ze kucken, wien d’Responsabilitéiten an Decisiounen iwwer Zukunft vun der Affär Kiesch iwwerhëlt.

Am RTL-Gespréich mam Täter, dat um Donneschdeg iwwer ons Antenn goung, huet de Mann ëmmer nees behaapt, hie wär sech senger Schold bewosst an hie wéilt säi Passé hannert sech bréngen. Dofir wär hie bereet, seng Strof ofzesëtzen.

De Lëtzebuerger Parquet géif et begréissen, wann den Här Kiesch sech fräiwëlleg der Lëtzebuerger Justiz géif stellen.

D’Procureur général wär dofir bereet, him e Fliger-Ticket ze bezuele vu Madrid op Lëtzebuerg.

Dem Täter bleiwen deemno zu dësem Moment e puer Méiglechkeeten:

Waarden a Spuenien, bis d’Geriichter d’Kompetenzfroe gereegelt hunn.

Sech der Justiz dohanne stellen, fir seng Strof an engem spuenesche Prisong ofzesëtzen.

Fazit Procureur:

Also d'Méiglechkeet besteet, dass hien eis Strof a Spuenien ofsëtzt, natierlech ënner spuenesche Konditiounen, well déi hu jo och e Strofvollzuch. Ech kennen deen net, mä ech géif mengen, déi hu grad esou en humane Strofvollzuch wéi mir zu Lëtzebuerg ... oder sech fräiwëlleg bei de Lëtzebuerger Autoritéite melle mat als Bonus e gratis Ticket vu Madrid bis op Schraasseg.