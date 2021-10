zu Biwesch, zu Esch, zu Näertrech an zu Käerch huet et e Freideg den Owend respektiv an der Nuecht op e Samschdeg gebrannt.

Wéi de CGDIS mellt, huet et e Freideg den Owend an an der Nuecht op e Samschdeg op 4 Plazen uechter d'Land gebrannt. Dëst war de Fall zu Biwesch, zu Esch, zu Näertrech an zu Käerch. Et ass awer néirens engem eppes geschitt.