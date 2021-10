Iwwer 200 Chauffeuren hu missen een Alkoholtest maachen. 4 Persoune kruten de Fürerschäin ofgeholl.

Vum 15. op de 16. Oktober huet d'Police op Uerder vum Procureur d’Etat gréisser Alkoholkontrollen zu Habscht, Stengefort an Hesper gemaach.

Zu Habscht goufen tëscht 23 Auer e Samschdeg an 00.30 Auer e Sonndeg 68 Automobiliste kontrolléiert. Ënnert anerem war a 5 Fäll den Test positiv an dräimol gouf et e Protokoll. Donieft goufen zwee Führerschäiner op der Plaz agezunn.

Zu Stengefort war d'Kontroll e Sonndeg tëscht 1.30 Auer an 3.30 Auer. Hei hu 35 Chauffere misste blosen. An 3 Fäll war den Alkoholtest positiv an ee Procès-verbal gouf geschriwwen. Hei krut keng Persoun de Permis ewechgeholl.

Zu Hesper gouf op e puer Plaze kontrolléiert, dat vun 00.45 bis 1.45 Auer a vun 2.45 Auer bis 3.45 Auer. 124 Automobilisten hunn am Ganze missen een Alkoholtest maachen. Hei haten an 10 Fäll d'Persounen hannert dem Steierrad Alkohol gedronk. Aachtmol gouf et e Protokoll respektiv een Avertissement Taxé. 2 Permise goufen agezunn.