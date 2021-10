Déi géifen an dëser Sektioun nämlech feelen, an dat obschonns et e groussen Intressi géif, fir d’Kanner an Scouten ze schécken.

Riets geet hei vun de Scoute vu Neiduerf/Weimeschhaff, mee virun allem vum Kierchbierger Quartier Kiem, dee jo enorm am gaangen ass mat wuessen. Intresséiert Elteren sollten an eng Reunioun kommen – et waren der um Enn ronn 10 déi eventuell och gewëllt wieren, Scout-Chef ze ginn. Wann een intresséiert ass, sech fir de Scoutissem an ze setzen, kritt een all Informatiounen op Kiem.LGS.lu