Zu Esch-Belval ass e Sonndeg de Moie géint 8.30 Auer en Auto am Rond-Point fir op d’Autobunn accidentéiert.

De Chauffeur, deen aus Richtung Frankräich koum, hat am Rond-point Micheville zu Esch-Belval d'Kontroll iwwert säin Auto verluer a war am Rond-point riichtaus gefuer. Duerch den heftegen Opprall goufen zwou vun de véier Persounen am Gefier uerg blesséiert. Déi zwou Persounen hannen am Auto goufe liicht blesséiert.

De Chauffeur stoung ënnert dem Afloss vun Alkohol. Op der Plaz ware 4 Ambulanzen an e Samusdokter.

D'Police huet dann e Sonndeg de Moien nach 5 Fäll gemellt, an deene Chaufferen de Führerschäin ofgeholl kruten, well se ze vill gedronk haten. Zweemol koum et och zu Accidenter, bei deenen et awer beim Materialschued blouf.