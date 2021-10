Um Sonndeg, dem Weltdag vun der Organspend, huet Luxembourg Transplant erëm ee Spinning-Marathon organiséiert, fir d'Leit nees méi ze sensibiliséieren.

Dës 12. Editioun war an enger hybrider Form mat ongeféier 60 Leit zu Mamer am Schlass a ville Participanten op Distanz.

© Max Schmitz

Vu ronn 10 bis 18 Auer hunn d'Participanten ofwiesselend an Pedalle gedréckt. Covid-19 bedéngt ass den Event am Joer 2020 ofgesot ginn. De Responsabele vu Luxembourg Transplant war et awer wichteg, dass de Spinning Marathon dëst Joer net erëm an d'Waasser fält.

Och Zaldote vun der Lëtzebuerger Arméi hunn op Distanz matgemaach. D'Paula da Silva, eng aktiv Ënnerstëtzerin vu Luxembourg Transplant, ass op jidder Fall ganz motivéiert gewiescht, fir méiglechst laang ze fueren.

Fir d'Miria Fasano war et och wichteg d'Cyclisten op der Plaz ze ënnerstëtzen, obwuel si op Grond vun enger Verletzung net selwer matmaache konnt.

Et ass méi wichteg wéi jee d'Leit fir d'Thema vun der Organspend ze sensibiliséieren, well d'Zuelen zu Lëtzebuerg sinn zanter Joren net gutt. D'Joer 2020 war weltwäit ee schlecht Joer fir d'Organspenden, well d'Transplantatiounen allgemeng erofgaange sinn. An der Moyenne sinn et zu Lëtzebuerg ronn 5 Spender, d'lescht Joer waren et der just 3. Pro Millioun Awunner sinn dat just 4,8 Spender. Domat ass Lëtzebuerg wäit ënnert der Moyenne vun Eurotransplant déi bei 13,2 läit. Am Verglach: d'Belsch koum d'lescht Joer nach op 21,2 Spender an Däitschland op 10,7.

Den elektronesche Patientendossier (DSP), an deen déi fréier Gesondheetsministere Mutsch a Schneider vill Hoffnunge gesat hunn, huet bis elo nach keng Hausse vu Spender mat sech bruecht.

D'Responsabel freet sech awer, fir am nächsten Oktober mat ronn 1400 Ënnerstëtzer erëm an der Luxexpo ze pedalléieren.