Domadder gëtt de CovidCheck generaliséiert, wëll heeschen, Betriber a Verwaltungen kënnen an Zukunft de CovidCheck aféieren.

Dat aktuellt leeft dëse Méindeg aus, sou dass dat Neit da vun Hallefnuecht aus wäert spillen.

Mam Text wäert jo de generelle CovidCheck agefouert ginn. E gëllt also net méi just fir de Spidols-a Fleegesecteur, mä och elo fir de ganzen Horeca-Secteur bannenan. D’Schnell-Tester wäerten och vum 1. November un ewechfalen, an et gëllen da just nach PCR-, oder zertifiéiert Schnelltester.

Da soll mam neien Text de Covid-Check och fir d’Aarbechtsplaz kënnen agefouert ginn. Dat heescht, et misst een noweisen, ob ee geimpft, geheelt oder getest ass, ier ee schaffe geet.

Genee un deem Deel vum neie Projet de loi stéiere sech awer vill Leit, notamment déi 3 grouss Gewerkschaften.

OGBL, LCGB an d’CGFP reprochéieren der Regierung sech domadder op ganz dënnem juristeschen Äis ze beweegen, an och a Punkto Dateschutz wier do nach Munches ze klären.

Gefaart gi carrement Abusen, an negativ Konsequenze fir Salariéen oder Fonctionnairen. De Risk vun engem verschlechtere vum Betribsklima op ville Plaze wier jiddefalls ginn.

Dofir hunn déi 3 Syndikater der Regierung elo en Ultimatum gestallt, an hätte gär, dass de Gesetzestext geännert gëtt.

Si fuerderen an engem Schreiwes all d’Deputéiert op, den Artikel iwwert de CovidCheck net mat ze droen.

Wa sech d’Regierung bis Enn des Mounts net kompromëssbreet géif weisen, géife gewerkschaftlech a juristesch Schrëtt ageleet ginn.

D’Seance an der Chamber fänkt de Moien um 9 Auer un a gëtt live op RTL.lu iwwerdroen. Rapporter vum Gesetz-Projet ass nees den LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo.