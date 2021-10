Mat dëser Booster-Impfung soll d'Protektioun vun de Leit, déi mam Janssen-Vaccin op d'mannst scho 4 Woche geimpft sinn, optimiséiert ginn.

Dat gouf op Basis vu Recommandatioune vum Conseil supérieur des maladies infectieuses am Regierungsrot e Freideg decidéiert.

De Vaccin vun Johnson & Johnson krut jo den 11. Mäerz 2021 e positiven Avis vun der EMA. Et ass domadder deen eenzegen an der EU zougeloossene Vaccin, bei deem an sech de Patient just eng Dosis gesprëtzt kritt. Bis haut goufen 13 Milliounen Dosisse vun deem Vaccin an der EU agesat.

Déi éischt Invitatioune fir eng weider Dosis vun engem mRNA-Vaccin ze kréien, wäerten nach Enn der Woch erausgoen. Persounen, deenen hier 1. Janssen-Dosis also scho méi wéi 4 Wochen hier ass, dierften also bannent den nächste Wochen hiert Umeldunge mat alle weidere Schrëtt kréien.

Weider Detailer fannt der am Schreiwes vum Staats- a Gesondheetsministère