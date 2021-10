Wéi et schéngt, war et an der Fort-Neipperg-Strooss zu engem Sträit tëscht 2 Männer koum, wärenddeem eng vun de Persounen e Messer erausgeholl huet.

De Sträit, deen e Méindeg den Owend um 17 Auer war, sollt awer net weider eskaléieren an d'Persoun mam Messer goung an e Supermarché op der Garer Plaz. Opgrond vun Zeienaussoe konnte Police-Patrullen de Mann beim Buttek interpelléieren a mathuelen. Eng Enquête iwwer d'Hannergrënn vum Virfall ass aktuell am Gaang.