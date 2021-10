Un peu plus de 130 logements dans un quartier en pleine mutation « Ce projet représentant environ 200 millions d’euros de chiffre d’affaires est l’un des plus importants que nous menons actuellement à l’échelle de notre Groupe et le plus grand que nous ayons développé au Luxembourg. Sur deux lots, cet ensemble mixte devrait accueillir un peu plus de 130 logements, un restaurant, un commerce de proximité, deux étages de bureaux et des espaces de co-working et de co-living », poursuit Jean-Pierre Lequeux.



« South Village » est conçu comme un lieu de vie qualitatif et convivial, au cœur d’un espace dédié aux piétons et à la mobilité douce, ancré dans la dynamique qui anime la capitale luxembourgeoise.