D’Fuerderunge gi queesch duerch de Gaart. Zum Beispill sollen d'Parkhaiser vun de Spideeler gratis ginn, oder op d’mannst 3 Stonne laang näischt kaschten.

Am Restaurant sollt een eng Karaff Krunnewaasser zum hallwe Präis vun enger kommerzieller Fläsch gestallt kréien.

D’Toleranz-Grenz vun de Radare sollt gehéicht ginn.

Et misst eppes géint d’Bësch-Stierwe gemaach ginn.

Fir Locatairë sollten d’Immobilières-Fraisen ewechfalen.

Et gëtt eng onofhängeg Kontroll- an Observatiounskommmissioun a Punkto Covid am Land gefuerdert, oder och eng Rennstreck, fir nees eppes fir de Rennsport ze maachen.

Bis den 29. November ass Zäit, fir op op d’mannst 4.500 Ënnerschrëften ze kommen, fir dass et zu engem ëffentlechen Debat kënnt.

Iwwersiicht vun den neie Petitiounen





Pétition publique n°2037 : Upassen vun der Vitess-Toleranz bei de Radaren. Erhéijen vu verschiddenen AT'en bei der Vitesse, an aner Verstéiss.

Pétition publique n°2035 : Fir ee Referendum iwwert déi nei Verfassung online kënnen ze froen.

Pétition publique n°2036 : GRATIS oder zumindest 3 Stunden frei parken dürfen in den Parkhäusern der Krankenhäuser.

Pétition publique n°2034 : Rennstrecke Piste Circuit.

Pétition publique n°2032 : Finanzielle Zulage für Menschen die die Mindestinvalidenrente in Luxemburg bekommen, die momentan 1600EUR Netto beträgt.

Pétition publique n°2027 : Développer le réseau des transports en commun dans le canton de Remich.

Pétition publique n°2026 : Fermeture de la 3ème voix sur l'Autoroute A3 au niveau de l'aire de Berchem.

Pétition publique n°2025 : Petition für eine öffentliche Debatte über eine Legalisierung von rekreativem Cannabis in Luxemburg.

Pétition publique n°2024 : Petition zur Gründung eines unabhängigen CoVid Beobachtungs-, Kontroll- und Untersuchungsausschusses, bestehend aus im Vorfeld transparent zur Wahl gestellten und später öffentlich gewählten Personen aus der Zivilgesellschaft.

Pétition publique n°2021 : Abolition ou changement du droit d'une ex-femme à une part de la pension de l'ex-mari lors du décès de celui-ci.

Pétition publique n°2019 : Lutter contre l'appauvrissement des familles de la classe moyenne par des mesures d’équité et de justice fiscale.

Pétition publique n°2018 : Abolition des frais d'agences immobilières pour les locataires.

Pétition publique n°2016 : Compte de paiement de base pour entrepreneurs (personne physique ou morale).

Pétition publique n°2015 : Waldsterben aufhalten durch konkrete Maßnahmen.

Pétition publique n°2009 : Mise à disposition obligatoire d'une carafe d’eau de robinet dans les restaurants et bars à moitié prix d'une bouteille d'eau commerciale.

Pétition publique n°2003 : Facturation intégrale des frais d'hospitalisation/médecins pour patients COVID-19 volontairement non vaccinés.

Pétition publique n°1993 : Inscrire Résolution 2361 (2021) du Conseil de l'Europe - Vaccins contre la covid-19 : considérations éthiques, juridiques et pratiques, dans la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Pétition publique n°1990 : Contre la marginalisation par la digitalisation - Gegen Ausgrenzung durch Digitalisierung.

Pétition publique n°1977 : Pour que l'endométriose soit reconnue comme une maladie handicapante et une affection à longue durée.

Déi ganz Lëscht fënnt een op chd.lu.