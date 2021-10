Wéi et an engem Communiqué heescht, gëtt et e Cluster an engem Altersheem zu Bieles. 14 Residenten a 4 Membere vum Personal goufe positiv getest.

13 vun de Residente si komplett geimpft an d'Majoritéit vun hinnen huet keng Symptomer. Ee Resident ass aktuell hospitaliséiert. 3 vun de 4 geteste Mataarbechter déi positiv getest goufen, waren net geimpft. D'Altersheem huet all d'Mesuren en place gesat, déi vun der Sanitärinspektioun recommandéiert ginn. Den 21. Oktober sollen d'Leit nach emol e PCR-Test maachen. Bis dohi si keng Visitten am CIPA Waassertrap erlaabt.