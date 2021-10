D'Gemenge kënnen autonom decidéieren, den Accès an d'kommunal Verwaltungen ënnert de CovidCheck-System ze setzen.

Och d'Gemengeverwaltunge si vum neien Anti-Covid-Mesuren-Gesetz concernéiert.

D'Gemenge kënnen nämlech autonom decidéieren, den Accès an d'kommunal Verwaltungen ënnert de CovidCheck-System ze setzen, also nëmmen nach Leit am 3G-Modus eran ze loossen.

Bei enger Entrevue mam Syvicol huet d'Inneministesch Bofferding awer preziséiert, datt egal wéi misst den Accès zu de Guicheten an de Gemengen ënner allen Ëmstänn fir d'Populatioun garantéiert ginn.

En vue vun de Gemengewalen an 2 Joer ginn iwwerdeem 2 Deeler vum Gemengegesetz virgezunn, fir reforméiert ze ginn: dëst sinn d'Rechter a Flichte vun de gewielte Conseilleren an de Volet "Personal an Organisatioun".

D'Gemengen, déi vum Héichwaasser betraff waren a Schied haten, kréien iwwerdeem nach weider Zäit fir d'entspriechend Dedommagements-Dossiere fäerdeg ze maachen a beim Inneministère eran ze ginn.

D'Schreiwes vum Inneministère