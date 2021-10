Wéi koum et zum Gespréich mam Jean-Marc Sirichai Kiesch?

Eng RTL-Ekipp huet sech op d'Sich gemaach nom laang-gesichte Mäerder, deen 1999 eng Fra ëmbruecht huet. Dofir gouf hien zu 20 Joer Prisong verurteelt, dat mat 5 Joer Sursis.

No 4 Joer zu Schraasseg ass hie geflücht an eréischt 16 Joer méi spéit vun der spuenescher Police erëm gefaange ginn. An awer ass hien elo dohannen op fräiem Fouss.

De ganze Background vun der RTL-Enquête am groussen Dossier.