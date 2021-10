Esou ass e Communiqué vun der Federatioun vun den Universitäre beim Staat iwwerschriwwen.

An dësem wiert ee sech dogéint, dass ee vu ministerieller Säit hir Fuerderungen "am Mond géif verdréint kréien". Hannergrond ass de Sträit tëscht Gewerkschaften an der Regierung iwwert de CovidCheck op der Aarbecht.

D'Féduse stellt kloer, dass schonn am Summer aus pedagogeschen Iwwerleeungen eraus gefuerdert gouf, dass an de Lycéeën déi permanent Maskeflicht duerch de CovidCheck-Regime, wéi en zu deem Ament bestanen huet, sollt ersat ginn.

Dat hätt also bedeit, dass Persounen, déi weder geimpft sinn, nach eng Infektioun mam Virus duerchgemaach hunn, sech reegelméisseg hätte missten teste loossen an zwar mat Hëllef vu gratis Schnelltester an der Schoul.

Negativ Konsequenzen a Punkto Aarbechtsrecht waren zu deem Zäitpunkt vu Säite vun der Regierung nach keng an d’Spill bruecht ginn.

De Minister Meisch hat dat deemools awer refuséiert, mam Verweis op d’Schoulflicht. Mee grad wéinst der Schoulflicht fënnt d'Féduse weiderhin, dass de Staat och verflicht ass, d’Gesondheet vun der Schoul-Communautéit sou gutt et geet ze schützen, ass am Schreiwes ze liesen, andeems d'Demarche vum Daachverband CGFP och ënnerstëtzt gëtt.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der Féduse