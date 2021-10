En Dënschdeg den Owend géint 20.20 Auer koum et um Sennengerbierg an der Rue des Romains zu engem Feier.

Hei hat et an der Garage vun engem Haus gebrannt. Op der Plaz war d'Ambulanz aus der Stad, de CIS Nidderaanwen, de CIS Sandweiler an de CIS aus der Stad. Et gouf kee blesséiert, wéi de CGDIS matdeelt.

