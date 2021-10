Et hätt ee net déi néideg Autorisatioune gehat. Donieft wier et net déi éischte Kéier, dass d'Famill e Baustopp verhaange kritt, sou den Ëmweltministère.

En Dënschdeg huet d'Famill Spaus hir Geschicht mat eis gedeelt. Si wollten hire Camping no den Iwwerschwemmungen am Juli 2021 rëm an d'Rei bréngen. D'Aarbechte goufen no nëmmen 2 Deeg gestoppt. De ganzen Artikel kënnt dir hei noliesen.

Elo huet den Ëmweltministère reagéiert. Et wier net déi éischte Kéier, dass d'Famill e Baustopp verhaange krut, wëll dës ouni déi néideg Autorisatiounen Aarbechten ënnerholl hunn. D'Famill Spaus dementéiert dës Virwërf. Et wier een réischt virun 2 Deeg dorop higewise ginn, dass een och fir déi fréier Aarbechten eng Autorisatioun gebraucht hätt.

Wat déi aktuell Reparaturen um Camping vun der Famill Spaus uginn, géifen d'Aarbechten den Zoustand vun der schwaarzer Iernz beaflossen, déi direkt laanscht de Chantier leeft. De Ministère schwätzt vun enger Beaflossung vum Waasserzoustand an enger Biotopzerstéierung. Dowéinst hätt een den 18. Oktober direkt de Baustopp verhaangen.

Den Ëmweltministère wier awer gewëllt zesumme mat der Famill eng Léisung ze fannen. D'Famill Spaus donieft sicht sech elo juristesch Ënnerstëtzung.