An enger oranger Wiederwarnung annoncéiert Meteolux e Stuerm mat Wandspëtzte vu plazeweis bis zu 110 Stonnekilometer.

D'national Wiederagence Meteolux huet eng Warnung erausginn, déi vun Donneschdeg ëm 1 Auer an der Nuecht bis an d'Mëttesstonn gëllt. Wandstäerkten tëscht 70 an 110 Kilometer d'Stonn sinn uechter dat ganzt Land méiglech. Eng Kalwiederfront zitt tëscht 2 Auer a 5 Auer iwwer d'Land a bréngt staarke Wand mat sech, dee bis Mëttes gutt ze spiere wäert sinn.

Fir d'Zäit tëscht Donneschdeg de Moien 5 an 8 Auer huet Meteolux eng Alerte Orange erausginn - plazeweis kann d'Wandstäerkt bis zu 110 Kilometer an der Stonn och erreechen. Fir de Recht vun der Zäit gëllt eng Alerte Jaune.

An der Grenzregioun goufe schonn amtlech Wiederwarnungen erausginn. Den däitsche Wiederdéngscht warnt an der Regioun ëm Tréier bis Donneschdegowes 18 Auer viru Beem, déi kéinten entwuerzelt ginn an Diecher, déi duerch de Wand beschiedegt kéinte ginn. Och hei ass vu Wandspëtzte vu bis zu 110 Stonnekilometer rieds.