La vaccination est actuellement l'instrument le plus efficace pour mettre fin à l’épidémie et nous aider à retrouver notre liberté. Pour apporter des réponses aux personnes non vaccinées qui ont encore des doutes et des questions sur les vaccins anti-COVID, le ministère de la Santé a programmé pour ce jeudi 21 octobre à 17 heures un Live Q&A (questions/réponses) axé sur la vaccination. Pendant 60 minutes, le Dr Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé, et le Dr Thomas Dentzer de la Direction de la santé répondront en direct aux questions des spectateurs, et ce, en 4 langues (français, allemand, luxembourgeois et anglais). Les spectateurs pourront poster leurs questions pendant ou avant l’émission. Pour suivre l’émission en direct, il suffira de suivre ce lien: https://www.facebook.com/events/1497533190625524/. Depuis la pandémie, le ministère de la Santé a misé sur les réseaux sociaux pour entrer en dialogue avec les citoyens et connait avec ses webinaires, lunchtalks, vidéos d’experts et Facebook live Q&A un franc succès. Toutes les interventions de la Direction de la santé couvrant le thème de la vaccination sont également accessibles sous forme de podcast/vodcast sur infovaxx.lu.