E Mëttwoch huet d'Handwierkerfederatioun sech mam Lex Delles getraff, fir iwwert eng Rei Theemen ze schwätzen, déi fir d'Betriber enorm wichteg sinn.

E Probleem, deen et scho méi laang gëtt, ass de Manktem u Rentabilitéit fir déi kleng a mëttelgrouss Entreprisen a Lëtzebuerg, déi an Europa u leschter Plaz stoe géingen. De Minister huet ugekënnegt, datt eng Etüd lancéiert gëtt, fir dëse Probleem ze léisen.

Donieft goufen dann Theeme wéi d'Hëllefe wéinst der Pandemie ugeschwat. Hei betount de Lex Delles, datt een eng Léisung op europäeschem Niveau fanne misst. Och de Manktem u Material ass en Theema, dat fir d'Handwierksbetriber wichteg ass.

Wat d'Opwäerte vum Status vun den Independanten ugeet, hätt d'Regierung d'Propose kritt an eng Analyse lancéiert. Da soll et och um administrativen Niveau méi einfach fir Lëtzebuerger Betriber ginn, am Ausland Servicer unzebidden. Fir d'Beméiunge vun den Entreprisen, de Klimawandel ze reduzéieren, iwwerpréift d'Regierung de Moment d'Méiglechkeet vun Investitiounshëllefen.

De Communiqué

Entrevue Fédération des Artisans – Lex Delles

Hier mercredi, la Fédération des Artisans a rencontré son ministre de tutelle, Lex Delles, pour aborder une série de thématiques qui intéressent plus particulièrement les entreprises artisanales.

Un problème de longue date est le manque de rentabilité des PME luxembourgeoises qui, au niveau européen, rangent à la dernière place. Le ministre des Classes Moyennes annonce qu’une étude sera réalisée pour élucider cette problématique.

Suite du régime d’aide Covid

En principe le régime d’aides Covid va expirer à la fin du mois. Le ministère souligne qu’au niveau européen une solution doit être trouvée, afin de prolonger la possibilité d’octroyer des aides au-delà du 31/12/2021 et de cibler les secteurs les plus touchés par la pandémie COVID19.

Pénurie de matériel

Un autre défi qui touche les entreprises artisanales est le manque de matériel. A ce jour, le secteur automobile est le plus lourdement touché en raison de la pénurie de puces électroniques. La FDA souligne la nécessité d’offrir dans ce contexte une ouverture ponctuelle et temporaire au niveau du chômage partiel.

Le statut de l’indépendant

La FDA souligne l’importance de la proposition de revalorisation du statut de l’indépendant tel que formulée par les deux chambres professionnelles. Le ministre informe que le gouvernement a bien reçu les propositions et a entamé une analyse y relative.

Détachement : mettre les entreprises luxembourgeoises et étrangères sur un pied d’égalité

La Fédération des Artisans soulève le problème du détachement. Les entreprises luxembourgeoises qui veulent prester des services à l’étranger rencontrent toute une série de barrières administratives qui n’existent pas pour les entreprises étrangères qui veulent travailler au Luxembourg. Un groupe de travail est en train d’analyser le dossier et va proposer des mesures concrètes afin d’avancer sur ce sujet.

Pacte Climat

Le ministre confirme que le gouvernement étudie la possibilité d’adapter les aides à l’investissement, en vue de soutenir les entreprises dans leurs efforts de transition énergétique ainsi que pour leurs efforts de réduction CO2.