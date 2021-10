Wéinst engem Sträit ëm ee polnescht Kuelewierk ass de Freideg um Kierchbierg eng méi lass. Stroosse si gespaart an d'Police huet eng Hotline ageriicht.

D'Police rechent mat Perturbatiounen an huet souguer eng extra Hotline fir d'Leit ageriicht. Fir de Freideg hu sech eng 2.000 Manifestanten aus Polen annoncéiert, déi vun 9.30 Auer u virum Europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg protestéiere wëllen.

Wann een de Communiqué vun der Police en Donneschdeg liest, muss ee wuel awer vu méi ausgoen. Déi polnesch Gewerkschaftler wëllen hir Roserei iwwert en Urteel vum Geriicht zum Ausdrock bréngen, dat d'Fermeture vun dem Kuelekraaftwierk Turow un der tschechescher Grenz fuerdert. Nom Kierchbierg plangen d'Demonstranten och virun déi tschechesch Ambassade um Rond-point Robert Schuman protestéieren ze goen.

Wéi d'Police matdeelt, wäerte vun en Donneschdeg den Owend u schonn eng Rei Stroosse gespaart ginn. Och en Deel vun de Busser muss ëmgeleet ginn. D'Leit si gebieden op onnëtz Deplacementer ronderëm den Europäesche Geriichtshaff ze verzichten an d'Ofspärungen an d'Parkverbueter ze respektéieren.

Och Trafic op der Autobunn betraff

D'Manifestatioun huet souguer Auswierkunge bis wäit iwwert d'Stad eraus an op den Autobunnsreseau. D'Aire de Wasserbillig an d'Echangeure Mäertert a Schengen si vu Freideg de Moie 6 Auer un net accessibel an den Trafic a Richtung Stad gëtt op der Autobunn just op eng Spuer reduzéiert. Viraussiichtlech dee ganze Moien.

D'Police ass mat engem verstäerkte Sécherheetsdispositif am Asaz an huet scho Sécherheetsperimeter ëm de Geriichtshaff an d'Ambassade installéiert. Am Kader vum Benelux-Traité gouf och Renfort aus der Belsch gefrot. Am ganze wäerten eng 840 Polizisten engagéiert sinn.

Extra Hotline ageriicht

Fir op Froen ze äntweren, gouf och eng extra Hotline fir d'Zäit vun der Manifestatioun vu Freideg de Moien 8 Auer un installéiert, wou d'Leit hir generell a praktesch Froen zu der Maniff stelle kënnen. D'Hotline erreecht Dir ënnert der Nummer 244- 24 27 24.

Aacht Policekommissariater vum Lampertsbierg, dem Kierchbierg, der Uewerstad, Gare-Hollerech, Bouneweg, Gaasperech, Mäerl-Belair an Hesper bleiwen de Freideg zou.