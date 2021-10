D'Annonce vum Educatiounsminister Claude Meisch, d'Schoulflicht op 18 Joer ze hiewen, wier eng Iwwerraschung fir d'Oppositiounsparteie gewiescht.

Ma och en Donneschdeg wier ee net vill méi Konkretes gewuer ginn, esou déi Deputéiert vun der Oppositioun no der zoustänneger Chamberkommissioun vun en Donneschdeg de Moien.

Et stelle sech nach eng Partie Froen, zum Beispill wéi eng 17 Joer al Persoun soll all Dag vun der Police gezwonge ginn, an d'Schoul ze goen, wann en et u sech net wëll, sot de Fred Keup vun der ADR.

"Eng Annonce ouni eppes derhannert", esou huet et d'CSV-Deputéiert Martine Hansen genannt. Et freet ee sech, ob wierklech näischt derhannert wier oder ob sech d'Majoritéits-Parteien einfach nach net eens sinn. D'Fro wier och, ob et ëm eng Schoulflicht oder ëm eng Ausbildungsflicht geet.

"Et sollt dorop opgepasst ginn, dass d'Ofschlëss och eppes wäert sinn. Dowéinst wier eng gutt qualitativ Beruffsausbildung néideg. D'Kanner kéinten zum Beispill och an der Grondschoul scho gewise kréien, wéi wichteg Handwierksberuffer sinn. Domadder kéinte Kanner, déi net esou gären an d'Schoul ginn, direkt besser orientéiert ginn. An dat wier och immens wichteg fir d'Gesellschaft."

Eng Ausbildung am Handwierk sollt dowéinst awer och vill méi valoriséiert ginn, esou nach d'Martine Hansen um Mikro vum Serge Pauly. Tëscht 16 an 18 Joer briechen all Joers eng 700 Jonker d'Schoul of, esou de Gilles Baum, Fraktiounschef vun der DP. Dowéinst stéing hien hannert der Propose vum Educatiounsminister Meisch. Op jiddefalls sollt eppes ënnerholl ginn: "Deene Kanner muss en Angebot gebuede ginn. Et sollt vill méi eng individuell Betreiung sinn, fir si un e Beruff erunzeféieren. Och misst e Reseau opgebaut ginn, fir all méiglech Probleemer vu Kanner, déi d'Schoul ofbriechen, kënnen opzefänken. Et stéing ee nach ganz am Ufank, ma e puer gutt Iddie wieren awer schonn do."

Un deenen Usätz sollt elo weider geschafft ginn, och mat Consultatiounen um Terrain an andeems déi zoustänneg Chamberkommissioun weider agebonne gëtt.