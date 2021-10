Agesat gouf déi geklaute Kaart e Sonndeg de 16. Mee 2021, dat géint 16 Auer op engem Bankomat zu Bieles.

D'Police sicht no der Identitéit vun der Persoun op de Fotoen. All Informatiounen déi zu der Ermëttlung vun der Persoun dénge kéinten, si fir d'Police vun Esch, dat iwwert den (+352) 244501000 oder per Email op Police.ESCH@police.etat.lu.