Um Virowend vun Nationalfeierdag koum et virum Palais an der Stad zu enger gréisserer Kläpperei an engem méigleche Fall vu Policegewalt.

Géint 2.30 Auer hat eng Grupp vu jonke Leit beim Palais randaléiert an huet d'Police op de Plang geruff. Op Videoe war ze gesinn, wéi d'Beamte Pefferspray a Knëppelen agesat hunn. Eng Persoun ass bei dem Virfall schro am Gesiicht blesséiert ginn. Eng Enquête gouf du lancéiert, fir festzestellen, op d'Beamten proportionéiert Mëttelen agesat hunn. Och eng Ermëttlung wéinst Rebellioun gouf deemools vum Parquet an d'Weeër geleet. Wéi de Parquet den Donneschdeg Nomëtteg matdeelt, konnt dee verantwortleche Polizist am Laf vun den Ermëttlungen identifizéiert ginn. Hie gouf engem Untersuchungsriichter virgefouert, deen hien inculpéiert huet, virsätzlech Gewalt ugewannt ze hunn. De betraffene Beamten ass doropshin ënner Contrôle judiciaire gesat ginn.