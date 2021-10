Mat der Renaturéierung vun der Uelzecht viru ronn 25 Joer konnt hei e grousse CO2-Späicher opgebaut ginn.

D'Beem späicheren hei an der Réserve Naturelle pro Joer eng 30 Dausend Tonne Sauerstoff.

Schëffleng huet sech als Zil gesat, eng klimaneutral Gemeng ze ginn. De Wee bis dohinner ass laang. Et brauch een e laangen Otem. Et ass d'Saach awer wäert, heescht et. Fir hir Beméiunge gouf d'Südgemeng 2013 mam "European Energy Award" ausgezeechent.

Viru kuerzem goufen op engem 1/2 Hektar Beem zu Schëffleng blo ugemoolt. Domadder wëll een den Awunner verdäitlechen,wéi vill Sauerstoff all eenzele pro Joer verbrauch. Dat si 6 Tonne CO2 pro Persoun, pro Joer.

D'Gemeng Schëffleng zielt 25 Weier op hirem Territoire. D'Hallschent dovunner gëtt vu Sicona geréiert. Dës Weieren hunn eng wichteg Roll. Souwuel fir Natur a Mënsch.

D'Awunner iwwer d'Wichtegkeet vum Bësch sensibiliséieren an als grousse CO2 Späicher wäertschätzen. E Projet deen zu Schëffleng seng Friichten dréit.