Am Kampf géint d’Wäisswäsche vu Suen an d’Finanzéierung vum Terrorismus huet de Barreau seng Astellung déi lescht Jore geännert.

Dat soten d’Vertrieder vum Barreau op enger Pressekonferenz, op där e säin éischte Rapport annuel presentéiert huet.

Barreau/Reportage François Aulner

Zanter nei Gesetzer géint de Blanchiment 2004, 2016 oder nach d’lescht Joer a Kraaft getruede sinn, hätt de Barreau méi "Muskele" kritt, fir géint de Blanchiment virzegoen an e géing och dovunner Gebrauch maachen. D’Commission de Contrôle vum Barreau huet esou 35 Affekoten-Etudë kontrolléiert, wat 877 Affekote concernéiert huet. Questionnairë goufen un all d’Etüden erausgeschéckt. A bei 5 Verdachtsfäll d’läscht Joer gouf eng disziplinaresch Prozedur ageleet gouf. 4 Affäre sinn nach am Gaang, eng gouf klasséiert. D’Bâtonnière Valérie Dupong huet dann och betount, ewéi wichteg Educatioun an d’Formatioun vun den Affekoten ass, fir datt se selwer de Risiko vu Blanchiment kennen a Verdachtsfäll mellen. De Barreau huet donieft Affekoten, déi e nach net hunn, Zougrëff op Datebanken ugebueden, fir hir Clienten iwwerpréiwen an ee "Whistleblower Kanal" op d’Been gesat, op deen 2 Mol schonn zeréckgegraff gouf.

De Barreau hätt seng Astellung net nëmme wéinst den neie Gesetzer geännert, mee well fir säi Pouvoir ze behale sech selwer ze reguléieren, misst alles funktionéieren, esou d’Valérie Dupong.

D’Zuel vun Deklaratioune vu Verdachtsfäll, déi Affekoten un de Barreau respektiv un d’Cellule de Renseignement Financier vum Parquet geschéckt hunn ass déi lescht Joren och däitlech geklommen. 2017 waren et der just 19, d’lescht Joer waren et der 128. De President vun der Kontrollkommissioun vum Barreau, de François Prüm huet awer erkläert, datt déi Deklaratiounen dacks keng Suitte kréien. D’Mentalitéit wier elo déi léiwer ze vill Verdachtsfäll ze mellen ewéi net genuch. Dat wier u sech gutt, par konter géing de Barreau d’Affekoten esou forméieren, datt et net zur Delatioun kënnt. An anere Wieder, datt mat Denonciatiounen net iwwerdriwwe gëtt.

De Barreau huet da fir de 25 Oktober, um Dag vum Affekot, Gratis Consultatiounen vun Affekoten ugekënnegt.

D’Lëscht fënnt ee bei eis um Site. Donieft ass den 28ten Oktober eng grouss Table Ronde am Kinépolis, wou jiddereen invitéiert ass.