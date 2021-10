Am Bus, an Akafszentren, Industriezonen, an den Lycéeën. Geimpft gëtt op ville Plazen, fir jidderengem et esou einfach wéi méiglech ze maachen.

Zil ass en Impftaux vun 80 bis 85%. Den Ament leie mer bei 75%. Skepsis, Angscht oder och einfache Widderstand géint d'Corona-Politik vun der Regierung spillt bei villen Net- Geimpfte mat. Ëmsou méi grouss ass d'Erausfuerderung, dës Leit iwwerhaapt mol ze erreechen an dann och nach vum Vaccin ze iwwerzeegen. Den Direkter vun der Santé a säi Virolog hunn e Versuch gemaach. Invitatioune fir dass Leit, déi eng Dosis mam Johnson-Vaccin kruten, sech nach eng Kéier kënnen impfe loossen, sinn haut erausgeschéckt ginn. Dat soten den Dr. Dentzer an den Dr. Schmit an engem Live-Interview op Facebook. Wat eng drëtt Booster-Impfung ugeet, wier dëst fir immun-geschwächte Leit duerchaus unzeroden. Awer net fir Persounen, déi op eng Impfung duerch eng gutt Gesondheet prinzipiell eng signifikant Immunitéit opgebaut hunn. Leit iwwer 75 Joer kréie fir eng Booster-Impfung eng personaliséiert Aluedung. Wann een net zu den uviséierte Leit gëllt, kann een sech fir eng drëtt Dosis net selwer mellen, well dat net einfach net néideg wier, sot de Virolog Thomas Dentzer. Donieft gouf och erkläert, dass Leit iwwer 65 Joer elo automatesch all eng Invitatioun kréien fir sech impfen ze loossen, och wa si scho geimpft wieren. Dat läit dorunner, dass d’Santé keen Zougang huet op d’Lëscht vu Leit déi an der Alterskategorie nach net geimpft sinn. Well dës Persounen awer bekanntlech en héije Risiko hunn, schwéier um Covid19 ze erkranken, wier et besonnesch wichteg, dass si sech nach virum Wanter impfe loossen. D’Invitatioun ass deemno net fir eng drëtt Impfung ze verstoen, mee et soll een de Bréif nëmme consideréieren, wann een nach net geimpft ass.