Wa riets geet vun ze héijem Cholesterol, da bréngt een dat dacks direkt a Relatioun mat iwwergewiichtege Leit.

Ma et gëtt awer och déi sougenannt „Hypercholestérolémie familiale", eng geneetesch an deemno verierfbar Stéierung fir Cholesterol ofzebauen. Schätzungsweis eng op 250 Persounen ass dovu betraff, ma vun de Concernéierte si 9 vun 10 sech hirer Krankheet guer net bewosst. Symptomer ginn et kaum a wann, da weist sech dat direkt ganz schlëmm a Form vun engem Häerzinfarkt beispillsweis.

Dobäi kann een eng Hypercholestérolémie behandelen. Wat méi fréi, wat besser. An deem Kontext huet eng Ekipp aus dem CHL elo eng Etüd lancéiert. Et geet drëms Cholesterol Probleemer fréizäiteg bei Kanner ze detektéieren an iwwert hir Diagnos wa méiglech och hir Elteren testen a wann néideg behandelen ze kënnen.

De Cholesterol kann iwwert eng normal Bluttprouf gemooss ginn, gëtt awer net d'office bei all Mënsch a scho guer net bei de Kanner kontrolléiert. Am Laf vun dësem an dem nächste Schouljoer gi via d'CHL-Etüd elo no an no Schüler a Schülerinnen aus de Stater Grondschoulen invitéiert fir hire Cholesterol Wäert analyséieren ze loossen. Fir d'Participatioun sinn d'Ënnerschrëfte vu béiden Elterendeeler néideg.

Weider Informatioune fënnt een um Internetsite vum CHL.