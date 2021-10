Eng Sich no deenen 2 gouf ageleet, ma dat bis ewell ouni Resultat.

En Donneschdeg den Owend um kuerz viru Mëtternuecht sinn déi 2 Täter an d'Tankstell an der Schengerwiss zu Rëmerschen eragaangen. Den éischten Täter hat eng schwaarz Kagull an eng Kaputz un, deen 2. hat e Motorradshelm an e Sonnebrëll un.

3 Clienten an eng Persoun déi op der Tankstell geschafft huet goufe mat enger Waff menacéiert, d'Täter hunn de Verkeefer opgefuerdert, d'Geld aus der Keess erauszeginn. Kuerz drop sinn d'Täter mat de Sue fortgelaf. Ee vu béiden Täter hat eng opfälleg blo Jackett un an hat de schwaarze Rucksak dobäi. Béid Männer hunn däitsch geschwat.

Eng Sich no den Täter ass ouni Resultat verlaf, Ermëttlunge goufen ageleet. Keng Persoun koum beim Virfall zu Schued.