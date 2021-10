En Donneschdeg koum et géint 17 Auer zu Dikrech zu zwee Accidenter mat Fahrerflucht. A béide Fäll war e schwaarze BMW mat Lëtzebuerger Placken involvéiert.

Beim éischten Accident an der Rue Guillaume ass et bei Materialschued bliwwen. Bei deem zweeten Accident gouf eng Foussgängerin ugefuer. D'Fra gouf blesséiert an an d'Spidol bruecht.

A béide Fäll huet de Chauffer sech duerch d'Bascht gemaach. Hie konnt awer méi spéit ermëttelt ginn.

Eventuell Zeien, déi eppes zu den Accident soe kënnen, solle sech beim Policebüro zu Dikrech ënnert dem +352 244 80 1000 oder per Mail op police.diekirchvianden@police.etat.lu.