E Freideg de Moie koum et op der Gare zu Heeschdref zu engem uergen Tëschefall.

Eng jonk Persoun gouf beim Iwwergang vun engem Zuch erfaasst an déidlech blesséiert. Den Noutdokter konnt just nach den Doud vum Affer, engem 14 Joer jonke Meedche vun Heeschdref, feststellen. De Parquet huet de Miess- an Erkennungsdéngscht an deem Kader op de Plang geruff.

De Groupe de Support Psychologique war op der Plaz. D'Streck vun der Linn 10 ass bis op Weideres gespaart.