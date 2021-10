Vläicht kënnt dir dat nach aus der Zäit an der Primärschoul. Auslännesch Kanner, déi mat hirer Famill frësch an d'Land gezu sinn.

Dacks sinn dës Schüler ënnert sech bliwwen, verstännege konnte si sech nëmme schwéier mat den anere Kanner. Ma d'Immigratiounszuelen am Grand-Duché bleiwen héich. Primo-arrivanten am Fondamentalsalter, déi kee Lëtzebuergesch, Däitsch oder Franséisch schwätzen, ginn et also nach haut. Zanter der Schoulreform virun enger Rei Joren kommen dës Kanner awer net méi an eng Classe d’'accueil, mee huelen amplaz, un engem Cours d'accueil deel. Eleng zejoert waren 1.272 Primärschoul-Kanner an esou engem Cours ageschriwwen. D'Zil ass: eng séier an effikass Integratioun an de Lëtzebuerger Schoulsystem.

Eng RTL-Ekipp huet dëser Deeg de klenge Felipe Laus Brodbeck (9), deen am Summer eréischt aus Rio de Janeiro (Brasilien) hei an d'Land geplënnert ass, bis an de Cours d'accueil an der Primärschoul um Houwald, begleet.