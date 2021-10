Och géint Corona vaccinéiert Leit kruten dëser Deeg e Bréif, fir sech impfen ze loossen.

Souguer ass et virkomm, datt Persounen iwwer 75 Joer 2 Bréiwer kruten: fir eng 1. an 3. Impfung. Dass dat natierlech fir Veronsécherung a vill Froen suergt ass kloer.

Mee genee sou kloer: De Santés-Ministère hält sech un Exigenzen vun der Chamber an dem Dateschutz: deemno gëtt et keng offiziell Lëscht vun Net-Geimpften, an duerfir ginn all Invitatiounen och un all vaccinéiert a net-geimpft Leit geschéckt.

Aktuell sinn dat 3 Campagnen vu Bréiwer: Invitatioune fir Leit iwwer 75 Joer fir eng drëtt Impfung, Invitatiounen fir net-geimpfte Leit iwwer 60 an e Bréif fir Leit, déi eng Janssen-Impfung kruten fir e Rappel-Vaccin.

Deemno gëtt d'Ministesch Paulette Lenert e gewëssenen Doute bei de Leit zou, déi sou Bréiwer kréien a sech veronséchert spieren, mee et wieren d'aktuell Konditiounen- dat äntwert d'Ministesch op eng parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierte Sven Clement.