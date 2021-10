D‘Europaparlament huet den Donneschden den Owend nees den Europäesche Biergerpräis iwwerreecht.

Dëst Joer gouf d'Vanessa Tani fir hir Aarbecht géint de Mobbing ausgezeechent. Si war selwer Affer op der Aarbecht an huet doropshin d‘ASBL "Respect each other" gegrënnt. Domadder wëll si virun Allem deene Jonken hëllefen. D’Konsequenze vum Mobbing ginn dacks ënnerschat. Dat weess d‘Vanessa Tani nëmmen all ze gutt. Si selwer war e Joer laang Affer op hirer Aarbechtsplaz an hat och duerno laang domat ze kämpfen. Elo weess si, datt si net eleng mam Problem ass – wichteg wier, sech engem unzevertrauen. Schwätzen ass dat Allerwichtegst, erkläert si, well esou kritt ee gehollef. Do hunn ech meng perséinlech Erfarung gemaach. Ech hunn net direkt geschwat, well ech Angscht hat, datt kee mir gleeft an datt kee mech erhéiert. Dat ass guer net esou! An engem Betrib huet een déi intern Delegatioun, d‘ Resources humaines oder de Superieur deen ee kann uschwätzen.

Virun engem Joer huet si zesumme mat hirer Famill d’ASBL Respect each other an d‘Liewe geruff. Mëttlerweil sinn si zu 20. Si leede betraffe Leit un déi kompetent Hëllefstelle weider a probéieren, zemools déi jonk ze sensibiliséieren. An der Maison relais, wou ech geschafft hunn, sinn natierlech jonk Kanner bei mech komm an hu sech mir uvertraut. Grad esou awer och Personal, wou wossten, datt ech eng ASBL géint Mobbing féieren. An de Schoulen, wéi och doheem oder op der Aarbecht – Mobbing kennt keng Grenzen a Mobbing ass iwwerall.

Soss ass d‘Vanessa Tani e ganz liewensfroue Mënsch – passionéiert Dänzerin a gären dobaussen. Da ginn ech gäre verloossen Industrien oder Haiser kucken. Dat ass meng Passioun, ech maachen et scho 4 Joer. An da recherchéieren ech och gären d‘Geschicht a wat do passéiert ass. Datt si de Biergerpräis fir hir Aarbecht iwwerreecht krut, wier e Grond, fir nach eng Schëpp dropzeleeën. Si wéilt weider dat thematiséieren, wou d‘Leit gäre wech kucken an de concernéierten Hoffnung maachen.