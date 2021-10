All Joers kréie méi wéi 400 Fraen zu Lëtzebuerg d'Diagnose Broscht-Kriibs.

Eng Krankheet, déi an der Reegel schwéier Traitementer néideg mécht an och eng séilesch Belaaschtung duerstellt. Fir e kompletten Encadrement vun de Patientinnen ze garantéieren, huet de Kriibszenter vum CHL viru Jore schonn de sougenannte "Groupe sein" geschaf.

Eng Ekipp vu Spezialisten, déi elo de Qualitéits- Label "Onko Zert" vun der Däitscher Kriibsgesellschaft krut.

Dofir hu misse 97 verschidde Krittären erfëllt ginn. De Prozess huet iwwer 1 Joer gedauert, 2 Auditeure koumen am Fréijoer an de CHL. Nieft de Broscht-Infirmièren a Psycho-Onkologen brauch et Broschtkriibs-Doktere wéi d’Caroline Duhem, spezialiséiert Radiologen, Chirurgen, déi op d'mannst 50 Broschtkriibs-Patientinnen d’Joer operéieren.

Delaien tëscht Diagnose, Rendez-vous an Traitement musse respektéiert ginn. Heifir zoustänneg sinn 2 Broscht-Infirmièren. Si këmmere sech exklusiv ëm Broschtkriibspatientinnen. Sinn hir éischt Ulafstell, organiséiere d’Rendez-vouse mat de Spezialisten a fir d’Traitementer. Vu Chimiotherapie iwwer Operatioun bis zu Bestralung, wann néideg. D’Broscht-Infirmière gëtt och di éischt Chimiotherapie.

Den OnkoZert-Label garantéiert, datt de “Groupe sein” am CHL dee selwechte Qualitéitsniveau huet fir d’Prise en charge an d’Behandlung vu Broschtkriibspatientinnen, wéi unerkannten Zentren am Ausland, erkläert d’Dr Caroline Duhem, Directrice vum Pole Cancer am CHL.

Den OnkoZert-Label ass 18 Méint laang gülteg. An engem Joer muss deemno eng nei Demande agereecht ginn an da gëtt de “Groupe sein” nees mi genee vun der Däitscher Kriibsgesellschaft ënner d’Lupp geholl.

De “Groupe sein” huet och e Blog ronderëm de Broschtkriibs a betraffe Patientinnen.