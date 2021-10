Wéi de CGDIS mellt, gouf beim Accident géint 3 Auer eng Persoun blesséiert.

En Automobilist war do mat sengem Gefier an e Bam gerannt.

Ee Blesséierte gouf et an engem Accident an der Stad eppes virun 9 Auer. Zwou Persoune si blesséiert ginn, wéi zwee Autoen an der Centserstrooss aneneegerannt sinn.

Zu Rodange blouf et beim Materialschued, wéi et an der Lonkescherstrooss an enger Stuff gebrannt huet.