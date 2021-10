D'ASBL "1604 classics" existéiert zanter mëttlerweil 20 Joer. Dran engagéiert sinn eng Dose Benevoller, déi sech ëm d'Erhale vun alen Zich këmmeren.

D'Associatioun steet souguer ënnert der Tutelle vum Service "Sites et Monuments". Aktuell ass hiert Material an enger aler CFL's Hal ënnerbruecht. Dës platzt awer elo aus alle Néit, gesicht gëtt eng nei Plaz.

Eng al Hal a nach méi alt Material steet hei ënnerdaach. Dësen Zuch vun De Dietrich ass nom 2.Weltkrich gebaut ginn. Vu 1949 bis 1978 war des Maschinn um Lëtzebuerger Eisebunnsreseau aktiv. Duerno gouf den Zuch vum GAR, dem Groupement des Amis du Rail" restauréiert a vu "Sites et Monuments" iwwerholl.

Dës Motrice war déi éischten Dieselmaschinn vun de CFL. Am Ganze ginn et eng 10 Gefierer déi vun der asbl "1604 Classics" gefleegt ginn. Ugefaangen huet alles an de Rotonden. Elo ass d'Associatioun déi sech em dëse Patrimoine këmmert mëttlerweil 20 Joer hei zu Péiteng doheem. Gebraucht gëtt awer dréngendst eng nei, méi grouss Plaz. D'Friche vun Esch/Schëffleng an Diddeleng waren am Gespréich. Dorausser gouf awer näischt.

Eng Dose Benevoller sinn all Samschden an der aler Schmëtt zu Péiteng aktiv. Jonk a manner jonk Leit, déi Freed un dësem ale Geschier hunn. Keng Stonn ass hinnen ze frei nach ze spéit.

E nationalen Eisebunnsmusée. Dat ass de Wonsch a gläichzäiteg en Dram vun der ASBL. Hei kéint dem Public d'Material zougänglech gemaach ginn.